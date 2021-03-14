Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Ситуация в Сирии ТЕГИ

Российские военнослужащие раздали сотни продуктовых наборов в сирийском Аль Эль-Таманнджи

Алексей Алексеев
00:00 14.03.2021
Представители ЦПВС раздали более 370 продуктовых наборов, в которых были рис, мука, чай и консервы.
Российские военнослужащие раздали сотни продуктовых наборов в сирийском Аль Эль-Таманнджи
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили очередную партию гуманитарного груза в провинцию Алеппо. В этот раз очередь за продуктовыми наборами выстроилась на главной площади населенного пункта Аль Эль-Таманнджи.

«Сегодня центральным отделом Алеппо и Центром по примирению в Сирии проведена очередная гуманитарная акция в населенном пункте Аль Эль-Таманнджи в провинции Алеппо. В ходе проведения акции выдано более 370 продовольственных наборов, в которых находится все необходимое для населения», - рассказал представитель ЦПВС России в провинции Алеппо Дмитрий Задорин.

Продуктовые наборы стандартные - рис, мука, сахар, чай и консервы. Этого хватит на неделю на большую семью.

«Последние четыре года у нас не было ни малейшего ощущения поддержки. Вы видите, сколько людей пришло? Помощь очень нужна. У меня сын был военным. Сейчас он ранен. Он сам не может себя прокормить. Я буду помогать ему. Спасибо России», - сказал растроганный житель поселка Сафар Анни Мохмед.

Жители провинции Алеппо хорошо помнят, кто помог в критический момент сражения с боевиками. Отношение к русским здесь однозначное, обращаются к нашим военным не иначе как «Садык», что в переводе означает - «Друг».

«Благодаря русским друзьям отсюда ушли боевики. Нас поддерживают и для нас это важно. Мы надеемся, что Сирия снова станет полностью свободной. Я сам двадцать лет работал вместе с русскими инженерами и знаю что русские - не говорят, а делают», - признался глава местной администрации Мухаммед Абу Саин.

Всего с начала процесса урегулирования, российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2760 гуманитарных акций. Бойцы перевезли и раздали больше 4 тысяч 700 тонн продовольствия. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
20:00 Армия
Видео
Счет на минуты: как военнослужащие учатся спасать людей из-под лавин в Центре горной подготовки и выживания «Терскол»
18:28 Спорт
Россиянка Ступак взяла золото в масс-старте на финальном этапе Кубка мира по лыжным гонкам
17:28 В стране и мире
Видео
Столб дыма: новые кадры с места крушения самолета Ан-26 в Алма-Ате
16:55 Спорт
Видео
«Было очень тяжело»: тренер Большунова рассказал, как лыжнику удалось победить в масс-старте на этапе Кубка мира
13:49 Армия
Видео
В Главном Храме ВС РФ состоялась передача иконы войск РЭБ
Популярное
Популярное
Мясников рассказал о вирусе, который поразил 95% людей
Видео
Что мог позволить советский человек, живя в день всего лишь на 1 рубль
Врач рассказал, что съесть перед завтраком для быстрого похудения
Названы вирусы, способные вызвать рак
Видео
Елизавета II раскрыла подробности встречи с Юрием Гагариным
Видео
Большой светящийся шар: очевидцы сняли на видео неизвестный болид в Якутии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.