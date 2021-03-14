Российские военнослужащие раздали сотни продуктовых наборов в сирийском Аль Эль-Таманнджи

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили очередную партию гуманитарного груза в провинцию Алеппо. В этот раз очередь за продуктовыми наборами выстроилась на главной площади населенного пункта Аль Эль-Таманнджи.

«Сегодня центральным отделом Алеппо и Центром по примирению в Сирии проведена очередная гуманитарная акция в населенном пункте Аль Эль-Таманнджи в провинции Алеппо. В ходе проведения акции выдано более 370 продовольственных наборов, в которых находится все необходимое для населения», - рассказал представитель ЦПВС России в провинции Алеппо Дмитрий Задорин.

Продуктовые наборы стандартные - рис, мука, сахар, чай и консервы. Этого хватит на неделю на большую семью.

«Последние четыре года у нас не было ни малейшего ощущения поддержки. Вы видите, сколько людей пришло? Помощь очень нужна. У меня сын был военным. Сейчас он ранен. Он сам не может себя прокормить. Я буду помогать ему. Спасибо России», - сказал растроганный житель поселка Сафар Анни Мохмед.

Жители провинции Алеппо хорошо помнят, кто помог в критический момент сражения с боевиками. Отношение к русским здесь однозначное, обращаются к нашим военным не иначе как «Садык», что в переводе означает - «Друг».

«Благодаря русским друзьям отсюда ушли боевики. Нас поддерживают и для нас это важно. Мы надеемся, что Сирия снова станет полностью свободной. Я сам двадцать лет работал вместе с русскими инженерами и знаю что русские - не говорят, а делают», - признался глава местной администрации Мухаммед Абу Саин.

Всего с начала процесса урегулирования, российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2760 гуманитарных акций. Бойцы перевезли и раздали больше 4 тысяч 700 тонн продовольствия.