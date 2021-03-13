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Счет на минуты: как военнослужащие учатся спасать людей из-под лавин в Центре горной подготовки и выживания «Терскол»

Валентин Гвоздев
20:00 13.03.2021
Замминистра обороны Николай Панков лично проверил подготовку военнослужащих.
Счет на минуты: как военнослужащие учатся спасать людей из-под лавин в Центре горной подготовки и выживания «Терскол»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Свой первый юбилей специалисты Центра горной подготовки и выживания «Терскол» в Кабардино-Балкарии встречают на высоте 4200 метров над уровнем моря. Именно здесь находится высокогорный базовый лагерь центра, который посетил заместитель министра обороны Николай Панков.

Панков осмотрел инфраструктуру лагеря, а также оценил готовность военнослужащих горных подразделений к спасению людей из-под лавин.

Уцелевших после схода лавины ищут с помощью щупов. Шаг за шагом, обследуют каждый сантиметр склона. Впрочем, чтобы найти человека под снегом используют и специальные лавинные датчики, который должен иметь при себе каждый военнослужащий. Перед прохождением опасного участка датчик перевести в режим передачи, чтобы в случае схода лавины человека могли быстро обнаружить и вызволить из снежного плена.

У датчика два режима: передача сигнала и его прием. Это значительно упрощает поисковые операции и сокращает время обнаружения. Если не вызволить человека в первые 15 минут, его шансы на выживание сокращаются наполовину.

Найти пострадавшего - полдела, его еще нужно эвакуировать. Для этого бойцы готовят специальные сани - волокуши. Их собирают из частей штатного снаряжения, вся операция занимает всего несколько минут.

Центр сформирован пять лет назад и предназначен для обучения горной подготовке и выживанию в сложных условиях. При этом готовят здесь не только солдат, но и инструкторов.

На базе центра «Терскол» проводят и научные исследования: испытывают и дорабатывают экипировку и снаряжение, а также разрабатывают тактические приемы ведения боя в условиях высокогорья.

Замминистра обороны вручил Центру горной подготовки и выживания Боевое знамя. Сейчас в структуре центра работают более 150 специалистов-инструкторов - это профессионалы высочайшего уровня. Только за прошедший год подготовку к действиям в горах и на высокогорье прошли более трех тысяч военнослужащих.

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