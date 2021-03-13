Борьба с фальсификациями истории и COVID-19: о чем рассказал на собрании «Соратников» замминистра обороны Андрей Картаполов

Министерство обороны РФ подготовило комплекс военно-патриотических и просветительских мероприятий, которые направлены на недопущение фальсификации исторической правды. Об этом сообщил на собрании общественной организации ветеранов «Соратники» замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов.

По его словам, до конца 2021 года будут организованы десятки исторических выставок, в том числе и за рубежом, а также реконструкций и парадов, посвященных событиям Великой Отечественной войны.

Кроме того, Картаполов рассказал о ситуации с коронавирусом в войсках. По его словам, количество выздоравливающих в разы превышает количество заболевших.

«Я с гордостью могу доложить: на сегодняшний день все наши госпиталя переведены в плановый режим работы. В инфекционных отделениях загрузка не превышает 30-40%. Количество выздоравливающих в разы превышает количество заболевших, которых мы считаем теперь по пальцам»,- заявил он.

Замминистра также сообщил, что в данный момент в Вооруженных силах завершается массовая вакцинация, которая будет полностью закончена до апреля.