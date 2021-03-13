Армия Панков высоко оценил подготовку горных подразделений ВС РФ к спасению из лавин Тамара Астапенкова Военнослужащие горных подразделений отработали способы обнаружения пострадавших в лавине и их эвакуации с помощью подручных средств. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Центре подготовки и выживания «Терскол» статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков проверил организацию занятий по преодолению лавиноопасного участка горной местности и проведения поисково-спасательных работ при сходе лавины. Военнослужащие горных подразделений отработали способы обнаружения пострадавших в лавине и их эвакуации с помощью подручных средств. «Сегодняшние практические действия показали высокий профессионализм горных подразделений Вооруженных сил России. Военнослужащие, прошедшие подготовку в Центре горной подготовки и выживания «Терскол», способны выполнить любые задачи в самых сложных условиях», - сказал Николай Панков. Также заместитель министра обороны РФ осмотрел инфраструктуру и оснащение высокогорного базового лагеря центра «Терскол» на высоте 4,2 тысяч метров над уровнем моря. Накануне Николай Панков вручил Центру горной подготовки и выживания «Терскол», который был создан в 2016 году, боевое знамя. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика