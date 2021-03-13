Панков высоко оценил подготовку горных подразделений ВС РФ к спасению из лавин
В Центре подготовки и выживания «Терскол» статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков проверил организацию занятий по преодолению лавиноопасного участка горной местности и проведения поисково-спасательных работ при сходе лавины.
Военнослужащие горных подразделений отработали способы обнаружения пострадавших в лавине и их эвакуации с помощью подручных средств.
«Сегодняшние практические действия показали высокий профессионализм горных подразделений Вооруженных сил России. Военнослужащие, прошедшие подготовку в Центре горной подготовки и выживания «Терскол», способны выполнить любые задачи в самых сложных условиях», - сказал Николай Панков.
Также заместитель министра обороны РФ осмотрел инфраструктуру и оснащение высокогорного базового лагеря центра «Терскол» на высоте 4,2 тысяч метров над уровнем моря.
Накануне Николай Панков вручил Центру горной подготовки и выживания «Терскол», который был создан в 2016 году, боевое знамя.