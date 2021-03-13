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Панков высоко оценил подготовку горных подразделений ВС РФ к спасению из лавин

Тамара Астапенкова
14:42 13.03.2021
Военнослужащие горных подразделений отработали способы обнаружения пострадавших в лавине и их эвакуации с помощью подручных средств.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Центре подготовки и выживания «Терскол» статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков проверил организацию занятий по преодолению лавиноопасного участка горной местности и проведения поисково-спасательных работ при сходе лавины.

Военнослужащие горных подразделений отработали способы обнаружения пострадавших в лавине и их эвакуации с помощью подручных средств.

«Сегодняшние практические действия показали высокий профессионализм горных подразделений Вооруженных сил России. Военнослужащие, прошедшие подготовку в Центре горной подготовки и выживания «Терскол», способны выполнить любые задачи в самых сложных условиях», - сказал Николай Панков.

Также заместитель министра обороны РФ осмотрел инфраструктуру и оснащение высокогорного базового лагеря центра «Терскол» на высоте 4,2 тысяч метров над уровнем моря.

Накануне Николай Панков вручил Центру горной подготовки и выживания «Терскол», который был создан в 2016 году, боевое знамя.

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