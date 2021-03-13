В Главном Храме ВС РФ состоялась передача иконы войск РЭБ

В Главном Храме Вооруженных Сил России состоялась передача иконы Спаса Нерукотворного, покровительствующего войскам радиоэлектронной борьбы. Перед образом прошла служба, и был совершен молебен.

«Спас Нерукотворный традиционно изображался на знаменах русских князей. Под этими знаменами войны защищали свою Родину, не щадя своих сил и жизни. Вот и войска радиоэлектронной борьбы уже более ста лет стоят на страже защиты своей родины в радиочастотном спектре», - рассказал начальник войск РЭБ, генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.

Как рассказал штатный священнослужитель 15-й отдельной бригады РЭБ Виталий Евсеев, икона Спаса Нерукотворного была написана по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и освящена в здании министерства обороны.

«Сегодня особое событие. Сегодня войска РЭБ преподносят в дар Главному храму Вооруженных сил РФ икону покровителя войск РЭБ, которая была написана по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и освещена в здании министерства обороны. Икона с образом Спаса Нерукотворного с предстоящими архангелами доставлена в храм. Перед ней прошли служба и молебен на благие дела», - рассказал священник Виталий Евсеев.

Икона займет свое место в Главном Храм Вооруженных Сил, а ее копия вручена соединениям РЭБ.