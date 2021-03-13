Бомбометание и уход от средств ПВО «противника»: в Таджикистане прошли учения российских летчиков

На горных полигонах Таджикистана слышны разрывы авиабомб, а небо разрезают инверсионные следы от ракет. Это российские летчики 201-ой военной базы с воздуха обеспечивают огневую поддержку мотострелкам и танковым подразделениям.

В ходе масштабных учений экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8 выполняют различные боевые задачи. Это бомбометание, пуски управляемых и неуправляемых ракет по заданным квадратам местности, маневры на предельно малых высотах с целью ухода от средств ПВО противника, переброска десанта и техники в труднодоступные горные районы.

Всего с начала 2021 года российские летчики 201-й военной базы в Таджикистане выполнили около 100 учебно-боевых задач, было израсходовано более 2,5 тысячи боеприпасов различного типа.