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Традиции гостеприимства: в Алеппо отметили Масленицу

Алексей Алексеев
00:28 13.03.2021
Члены русской общины Алеппо напекли блинов, рассказали о традициях празднования Масленицы и угостили сирийцев.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, а также члены русской общины в Алеппо отпраздновали Масленицу вместе с курсантами Военной академии имени Асада.

Блины со сгущенкой - прямого перевода на арабский язык просто не существует. Объяснить, что такое любимое россиянами блюдо и с чем его едят не получится, проще наготовить блинчиков с разными начинками и дать попробовать. Именно так и решили сделать наши соотечественницы, живущие в Алеппо. Хозяюшки родом из бывших республик СССР угостили курсантов и офицеров военной академии.

«Сейчас в России проходит масленичная неделя. Эта неделя перед Великим постом. Нас пригласили в академию Асада, чтобы мы рассказали курсантам об этом замечательном празднике. Светлый и солнечный. И как раз символом этого праздника являются блины. Известно, что блины отождествляют солнце, поэтому праздник радостный и солнечный», - рассказала жительниц Алеппо Юлиана Наджа.

Не остались в долгу и сирийские военные, которые принесли на праздник свои национальные угощения.

«Мне очень приятно, спасибо этим прекрасным женщинам. Мы видим такое впервые. Я ни разу не пробовала блинов и в академии у нас никогда не устраивали таких праздников. Мы очень довольны и радостны», - призналась ученица академии Рим Саллю.

Такой гастрономический культурный обмен при поддержке ЦПВС проходит впервые, но, судя по реакции сирийцев, первый блин вышел совсем не комом.

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