Засада в снегах: под Самарой военная полиция отразила атаку «боевиков»

В Самарской области на Рощинском полигоне прошли специальные учения военной полиции Центрального военного округа. Была поставлена задача - отразить нападение «противника» на колонну с гуманитарной помощью.

По замыслу маневров, сотрудники военной автомобильной инспекции и военной полиции обеспечивали безопасность колонны направляющейся в район условного конфликта. На одном из участков дороги «незаконные бандформирования» устроили засаду и напали на охраняемый груз. Сотрудники полиции уничтожили условного противника, используя сосредоточенный огонь из автоматов АК-74 и пулеметов «Печенег». Колонна с гуманитарным грузом прибыла в населенный пункт в установленный срок.

Также в ходе учений были отработаны задачи по обеспечению безопасности дорожного движения и правопорядка в ходе развертывания войск и порядка пропускного режима на военные объекты.