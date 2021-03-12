«Ярсы» и «Искандеры»: ракетные комплексы Тейковского соединения вышли на боевое патрулирование

Механик-водитель Илья Королев управляет машиной обеспечения боевого дежурства шестой год подряд. На 13-метровых тягачах размещаются такие комплексы вооружений как «Искандер», «Бал» или «Бастион». Машина обеспечения для ракетчиков-стратегов, фактически, является домом на колесах, где расчет может автономно нести боевое дежурство в течение целого месяца.

В подразделении Тейковского ракетного соединения все готово к выходу на маршрут боевого патрулирования. После обозначения маршрута, командир дивизиона дает команду на совершение марша. Из специальных боксов показываются мощные мобильные «Ярсы». В имени этого ракетного комплекса, оказывается, скрыта аббревиатура. Она расшифровывается как «ядерная ракета сдерживания».

В названии заложена сама суть ядерного паритета, который и обеспечивают Ракетные войска стратегического назначения РФ. Несмотря на то, что выход учебный, на пусковой установке каждого комплекса находится межконтинентальная баллистическая ракета с разделяющейся ядерной головной частью. И она в любой момент готова к применению. Ведь РВСН - самая мощная часть ядерной триады России.

Информацию о местонахождении ракетных комплексов в режиме реального времени получают только в штабе РВСН в подмосковной Власихе и в Национальном центре управления обороной. Проехав несколько десятков километров, колонна прибывает к полевой позиции. К этому времени уже стемнело. В ночи будет выполнятся расстановка агрегатов дивизиона и развертывание маскировки. Такие учения ракетчики проводят вне зависимости от погодных условий и времени суток, отрабатывая различные вводные.

«Это помогает личному составу научиться выполнять свои действия как днем, так и ночью, мы все 24 часа на боевом посту», - объяснил заместитель командира дивизиона по военно-политической работе Роман Егорушкин.

Подобные полевые выходы подразделения Тейковской дивизии совершают регулярно и не только скрытно. Один из самых масштабных - недавний 400-километровый марш в подмосковное Алабино, где ракетчики начинают подготовку к Параду Победы, чтобы 9 мая во всей красе и мощи представить РВСН в самом сердце России - на Красной площади.