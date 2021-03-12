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В ожидании паводка: инженеры ВВО отработали тактику подрыва ледяных заторов в Приморье

Ян Брацкий
05:25 12.03.2021
Всего для борьбы с возможными паводками на реках на Востоке России подготовлено более 1200 военнослужащих, около 300 единиц автомобильной техники и 27 единиц инженерной техники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие инженерных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, проводят тренировки по противодействию весенним паводкам. Подрывы льда должны защитить от ледохода мосты и искусственные сооружения на водоемах.

В общевойсковом объединении ВВО сформировано несколько противопаводковых отрядов. Они находятся в постоянной готовности к выполнению поставленных задач в любое время суток. Со всеми отрядами проведены тактико-специальные учения, в ходе которых военнослужащие изучили порядок закладки тротиловых шашек, методику расчета зарядов для предотвращения ледовых заторов и защиты гидросооружений, а также особенности взрывных работ на водоемах.

Все работы ведутся с соблюдением требований безопасности, с обязательным оцеплением района проведения взрывных работ. Как сообщалось ранее, в ВВО подготовлено более 150 противопаводковых групп, около 30 экипажей инженерно-саперных подразделений и порядка 50 минометных групп артиллерийских подразделений. При необходимости спланировано применение авиации округа в составе экипажей вертолетов Ми-8АМТШ.

Для подрыва ледяных заторов уже заготовлено более 14,5 тонн взрывчатых веществ, около четырех тысяч минометных мин и 50 осколочно-фугасных авиационных бомб.

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