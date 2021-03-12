В Нагорном Карабахе возвели девятый блочно-модульный городок для миротворцев РФ

В целях улучшения условий размещения военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе специалистами материально-технического обеспечения (МТО) Минобороны России в кратчайшие сроки возведен очередной блочно-модульный городок на 60 мест в населенном пункте Аскеран. Это девятый подобный городок, построенный для миротворцев РФ в регионе.

Возведение блочно-модульных городков позволяет создать комфортные условия жизни и быта личного состава и отказаться от полевых пунктов питания, банно-прачечных пунктов, полевых складов.

Блочно-модульные городки – это полноценные автономные объекты, которые оснащены всеми необходимыми составляющими системами жизнеобеспечения (электроснабжение, автономное отопление, санузлы, водоснабжение, водоотведение). Места проживания укомплектованы мебелью (кровати, шкафы, кухонный гарнитур, столы, стулья, душевые кабины), а также бытовой техникой (электроплиты, холодильники, стиральные машины, микроволновые печи, телевизоры, кондиционеры, бойлеры).

На территории каждого городка есть спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, канцелярия, кладовая имущества, столовая, а также продуктовый склад.

Блочно-модульные городки изготовлены специализированными промышленными предприятиями в соответствии с требованиями ГОСТа и технических условий, соответствуют всем установленным нормам и требованиям для комфортного проживания военнослужащих в непосредственном месте дислокации войск.