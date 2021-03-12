Шквал реактивных снарядов: расчеты «Градов» утопили в разрывах «противника» в Заполярье

Артиллеристы выполнили стрельбы на учениях на полигоне Шары в Мурманской области. В маневрах задействованы реактивные системы залпового огня «Град». Условный противник находился в пяти километрах.

Для стрельбы артиллерии требуется знать направление и скорость ветра. Есть много способов измерить эти параметры. В полях для этого используют специальное ветровое ружье, с помощью которого необходимо сделать выстрел специальной пулей и посмотреть, насколько ее снесет.

Действие метеоусловий на снаряд делится на активный участок траектории и пассивный участок. Ветер действует по-разному при работе реактивного двигателя и после его отключения. При расчете траектории учитывается даже температура воздуха и снарядов. Арктические холода могут значительно повлиять на точность выстрела.

Один за одним боеприпасы на своих плечах расчеты машин перетаскивают и грузят в пакеты. Вес каждого - 100 килограммов. Снарядов - 40. Несложная математика: боекомплект весом почти четыре тонны личный состав на своих плечах должен погрузить примерно за 15 минут.

Мишень находится в пяти километрах, там, за сопкой, батареи готовы дать залп, расчеты ждут только команды, затем производится залп. Залп батареи уничтожает цели на площади почти 16 гектаров. Это без малого 30 футбольных полей.

Павел Елфимов - старший наводчик, он выставляет орудие на новую цель. В артиллерии на Севере он служит уже пять лет. За это время для себя понял, что залог успеха расчета - в командной работе. Эти тактические учения батарей станут подготовкой к следующему более крупному этапу - стрельбам дивизионов, которые состоятся уже через месяц.