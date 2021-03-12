Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Черноморский флот приступил к слежению за фрегатом испанских ВМС

Андрей Аркадьев
16:47 12.03.2021
Иностранный корабль зашел в акваторию Черного моря сегодня.
Черноморский флот приступил к слежению за фрегатом испанских ВМС
© Фото: losbarcosdeeugenio.com
Читайте нас на:

Силы Черноморского флота приступили к слежению за фрегатом «Кристобаль Колон» ВМС Испании,  зашедшим в акваторию Черного моря, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

«Силы и средства Черноморского флота приступили  к слежению за действиями фрегата "Кристобаль Колон" ВМС Испании, зашедшего в 15 часов 12 марта 2021 года в акваторию Черного моря», - говорится в сообщении.

Других подробностей в НЦУО не приводится.

Черноморский флот (ЧФ) - оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота на Черном море. Является средством обеспечения военной безопасности России в регионе Черного моря и Средиземного моря. Имеет в своем составе дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, части береговых войск. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:47 Армия
Черноморский флот приступил к слежению за фрегатом испанских ВМС
16:07 В стране и мире
Видео
Источник: Запад планирует развернуть масштабную информационную кампанию против «Спутника V»
13:50 В стране и мире
Видео
Путин на совещании с членами Совбеза заявил, что Шойгу и Нарышкин доложат о ситуации у границ РФ с Ближневосточным регионом
15:38 В стране и мире
Видео
Эксперт рассказал, что ждет россиян из-за возможного запрета зарубежных шрифтов
14:04 Армия
Малые ракетные корабли Балтфлота «потопили» «Калибрами» группировку условного противника
Популярное
Популярное
Видео
Большой светящийся шар: очевидцы сняли на видео неизвестный болид в Якутии
Видео
Эксперт рассказал, как злоумышленники используют записи с камер видеонаблюдения с открытыми IP-адресами
Видео
В России могут запретить Times New Roman и другие зарубежные шрифты
Видео
Расплата за горячий душ: житель Петербурга рассказал о 10 пережитых смертях за ночь
Шум ветра и треск лазера: NASA опубликовало новые звуки Марса
Раскрыто жуткое предназначение секретной клиники пластической хирургии Гитлера на Канарах
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.