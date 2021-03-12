Армия Черноморский флот приступил к слежению за фрегатом испанских ВМС Андрей Аркадьев Иностранный корабль зашел в акваторию Черного моря сегодня. © Фото: losbarcosdeeugenio.com Читайте нас на: Силы Черноморского флота приступили к слежению за фрегатом «Кристобаль Колон» ВМС Испании, зашедшим в акваторию Черного моря, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации. «Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями фрегата "Кристобаль Колон" ВМС Испании, зашедшего в 15 часов 12 марта 2021 года в акваторию Черного моря», - говорится в сообщении. Других подробностей в НЦУО не приводится. Черноморский флот (ЧФ) - оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота на Черном море. Является средством обеспечения военной безопасности России в регионе Черного моря и Средиземного моря. Имеет в своем составе дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, части береговых войск. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика