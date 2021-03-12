Минобороны получило в пользование часть акватории Каспийского моря

Министерство обороны РФ получило в обособленное пользование на 20 лет часть акватории Каспийской бухты Каспийского моря.

Согласно распоряжению премьера РФ Михаила Мишустина, речь идет об участке бухты в районе дагестанского города Каспийска. Именно там дислоцирована Каспийская флотилия, выполняющая задачи по обеспечению безопасности и обороны страны на южном направлении. На этом участке моря регулярно проводятся учения, антитеррористические мероприятия, осуществляется охрана торговых судов и нефтяных месторождений.

В состав Каспийской флотилии входит несколько бригад и дивизионов кораблей, в том числе оснащенных крылатыми ракетами «Калибр, а также части береговых войск.