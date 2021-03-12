Туман войны: кубанские подразделения РХБЗ прикрыли «Искандеры» аэрозольной завесой

Кубанский полигон Молькино стал местом проведения совместного тактико-специального учения. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Усилия объединили подразделения РХБЗ 49-й общевойсковой армии и оператикно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Было отработано прикрытие ракетчиков от разведки с воздуха - военнослужащие распылили аэрозольную завесу площадью более квадратного километра. Это исключило установление конкретного местонахождения комплексов и применение по ним высокоточного оружия.

После этого было отработано прохождение зараженного (условно) участка - его обнаружил экипаж разведывательной химической машины РХМ-6. После этого со следами «заражения» на прошедшей через этот участок техники разобрались авторазливочные станции АРС-14КМ.

Всего в учении было задействовано более трехсот военнослужащих Южного военного округа, а также ряд образцов военной техники - помимо упоминавшихся выше «Искандеров», АРС-14КМ и РХМ-6, к делу подключили бронетранспортеры БТР-80 и термодымовые машины ТДА-2М.