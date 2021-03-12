Корвет «Стойкий» совершил деловой заход в Оман

Корвет «Стойкий» и танкер «Кола» совершили плановый деловой заход в порт Салала (Оман), сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

За время стоянки в порту российский боевой корабль и танкер пополнят запасы пресной воды и продовольствия. Деловой заход продлится до 14 марта.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский» вышел из Балтийска для выполнения плановых задач дальнего похода 16 декабря 2020 года.

«Стойкий» - корвет с управляемым ракетным оружием Военно-морского флота ВС Российской Федерации, четвертый корвет (третий серийный) проекта 20 380. Заложен на предприятии «Северная верфь» 10 ноября 2006 года, спущен на воду 30 мая 2012 года.

Корветы проекта 20 380 - корабли ближней морской зоны. Полное водоизмещение достигает 2,2 тысячи тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до 4 000 миль.

В составе ВМФ России находятся несколько кораблей данного проекта: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» - в составе Балтийского флота и «Совершенный», «Громкий» - в составе Тихоокеанского флота.