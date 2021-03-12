В Забайкалье в преддверии призыва начали прививать сотрудников военкоматов
Процедура проводится по результатам предварительного медицинского осмотра.
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В Забайкалье в преддверии начала весенней призывной кампании стартовала вакцинация от коронавируса персонала военкоматов. Процедуру проводят в военном госпитале в Чите после предварительного осмотра медиков.
Двухкомпонентной вакциной «Спутник-V» планируется привить более 600 человек. Процедура проводится добровольно, с письменного согласия желающих.
Между тем в Центральном военном округе от коронавируса вакцинировалось больше половины всего личного состава. Прививают военнослужащих, которые еще не болели и не имеют симптомов заболевания.
Ранее сообщалось, что Италия стала первой страной Европейского союза, которая решила не покупать «Спутник V», а наладить выпуск препарата.