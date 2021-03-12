У границ России засекли 34 иностранных самолета-шпиона за последнюю неделю
Помимо самолетов, в разведывательных целях использовались и беспилотные летательные аппараты. Их было обнаружено 22 единицы.
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У границ России за последнюю неделю замечено 34 иностранных самолета-шпиона. Об это сообщает газета «Красная звезда».
Помимо самолетов, в разведывательных целях использовались и беспилотные летательные аппараты. Их было обнаружено 22 единицы.
Все иностранные разведчики были обнаружены и сопровождены средствами РЛС. Дежурные силы противовоздушной обороны не допустили ни одного нарушения границы Российской Федерации.