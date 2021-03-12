Армия У границ России засекли 34 иностранных самолета-шпиона за последнюю неделю Тимур Шерзад Помимо самолетов, в разведывательных целях использовались и беспилотные летательные аппараты. Их было обнаружено 22 единицы. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: У границ России за последнюю неделю замечено 34 иностранных самолета-шпиона. Об это сообщает газета «Красная звезда». Помимо самолетов, в разведывательных целях использовались и беспилотные летательные аппараты. Их было обнаружено 22 единицы. Все иностранные разведчики были обнаружены и сопровождены средствами РЛС. Дежурные силы противовоздушной обороны не допустили ни одного нарушения границы Российской Федерации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика