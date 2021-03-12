Ракетный крейсер «Москва» вышел в Черное море

Флагман Черноморского флота крейсер «Москва» вышел в море для отработки курсовой задачи К-2, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Экипаж проведет тренировки по противовоздушной обороне, по применению средств радиоэлектронной борьбы, по борьбе за живучесть, а также по всесторонней обороне и защите корабля на переходе морем и при стоянке на незащищенном рейде.

«Одним из этапов учения станет отработка алгоритма действий экипажа при условном применении главного ракетного комплекса корабля», - говорится в сообщении.

«Москва» - российский гвардейский ракетный крейсер, головной корабль проекта 1 164 «Атлант». Входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Предназначением ракетного крейсера является уничтожение крупных вражеских кораблей, а также прикрытие и оказание огневой поддержки десанта или группы кораблей, осуществление противовоздушной обороны. Крейсер был спущен на воду в 1982 году, введен в эксплуатацию в 1983 году.

Длина корпуса - 186,5 метра, ширина - 20,8 метра. Экипаж - 510 человек. Скорость полного хода - 32 узла (59 километров в час).