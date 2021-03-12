Рев моторов, брызги грязи: эффектные кадры езды Т-72 по бездорожью под Хабаровском

Выпускной экзамен сдают курсанты учебного центра Восточного военного округа. Сложный путь подготовки, теории и практики пройден, и все, чему танкисты научились, они показывают на полигоне под Хабаровском.

Курсанты управляют танками Т-72 в сложных для передвижения условиях, демонстрируя навыки езды по бездорожью. Сегодня на танкодроме обойдется без стрельбы, но шоу будет не менее эффектным. Задача танкистов - преодолеть сразу несколько полос препятствий: противотанковые рвы, минные заграждения, эстакада, маневрирование на ограниченной местности.

Упражнения выполняются на время. Только после сдачи всех нормативов курсанты будут допущены до профессиональных экзаменов. У первого экипажа ошибок во время управления техникой допущено не было, все задания выполнены идеально.