Разнести на кусочки: танкисты опробовали мощь 125-мм снарядов на полигоне в Ростовской области

В Ростовской области на полигоне Кадамовский танкисты разносят в клочья мишени и перепахивают директрису. Бойцы легендарной мотострелковой 150-й дивизии отрабатывают стрельбы штатным 125-мм снарядом.

В этот раз у механиков-водителей, наводчиков и стрелков все шло как по маслу. Причем на этот раз во всех смыслах - прямо на полигоне в перерывах между заездами их угощали блинами в честь Масленой недели.

А в Северной Осетии на полигоне Шалхи медики ЮВО готовятся к конкурсу профмастерства «Военно-медицинская эстафета». В программу включены стрельбы из пистолета и автомата, вождение санитарного спецавтомобиля «Линза». Главные акценты в подготовке делаются, конечно, на оказание первой помощи и эвакуацию раненых. Тут нужно уметь преодолевать рвы и воронки, извлекать пострадавших из подбитой бронетехники, быть готовыми переправить обездвиженных товарищей чрез водные препятствия.

Здесь же, в Осетии, военная полиция проходит спецподготовку в Учебном центре Владикавказа. Здесь получают навыки не только в тактико-специальной, огневой, физической и огневой, но и правовой подготовке. Стражи порядка готовятся к выполнению особых задач в зонах современных вооруженных конфликтов за пределами России.