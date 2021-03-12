Всевидящее «Око»: в Хмеймим доставили специальный георадар для поиска туннелей террористов

Российские военнослужащие на сирийской базе Хмеймим получили в свое распоряжение георадар «Око-3». Высокочувствительный прибор предназначен для поиска туннелей и пустот, которые боевики используют для скрытого перемещения под землей.

«Ключевое предназначение - это ведение туннельной войны. Всевозможные бандформирования используют горнопроходческую и метростроевскую технику для оборудования подкопов под опорные базы, места размещения войск, для совершения диверсионно-террористических актов», - рассказал заместитель начальника инженерных войск группировки ВС РФ в Сирии Павел Реуцкий.

Георадар «Око-3» обладает острым «зрением». Прибор посылает сигнал на 50 метров вглубь земли и даже сквозь 12-метровый слой бетона может обнаружить подземный тоннель. Сегодня боевики уже не в состоянии вести активные действия, поэтому основную угрозу для российских и сирийских военнослужащих несут диверсанты.

Кроме георадара, российские саперы получили противоосколочные костюмы ОВР-2-02. Костюм оснащен жидкостной системой охлаждения, что в условиях жаркого сирийского климата является необходимостью. В комплект также входят многофункциональный нож, при желании превращающийся в пилу и топор, а также особый щуп и саперная лопатка.