Снежный след: экипажи Ил-76 отработали взлет и посадку на грунт в Ивановской области

Экипажи военно-транспортной авиации в Ивановской области отработали взлеты и посадки на заснеженной грунтовой взлетно-посадочной полосе. Такая полоса необходима для успешного выполнения задач при отсутствии подготовленной бетонной ВПП.

Полеты прошли в дневное время. Участие приняли и молодые летчики.

В полетах всего было задействовано 10 самолетов Ил-76 и более 20 единиц наземной техники. Специалисты инженерно-аэродромной службы перед полетами утрамбовали грунт и снег спецтехникой для посадки тяжелых военно-транспортных самолетов.

Отработка посадок на грунт и снег в соединениях и частях проводится регулярно в летнем и зимнем периоде обучения.