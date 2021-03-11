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«Танковая карусель», «Акация» и «Сани»: военнослужащие ЦВО уничтожили превосходящие силы «противника»

Надежда Котормус
08:49 11.03.2021
По замыслу учений, условный противник решил захватить населенный пункт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На полигоне в Кемеровской области военнослужащие Центрального военного округа в ходе ротно-командных тактических учений отработали навыки по уничтожению превосходящего в силах условного противника.

По замыслу учений, «противник» решил захватить населенный пункт. Разведчикам удалось выяснить их маршрут, после чего немедленно выдвинулись мотострелки. Известно, что противник превосходит в силах, поэтому военнослужащие совершили первый тактический ход - заняли долговременные боевые позиции и тщательно замаскировавлись. Для этого использовались как особенности рельефа, так и инженерные средства маскировки. Это было сделано для того, что во время движения «противник» на открытой местности окажется уязвим.

На помощь мотострелкам пришли артиллерия и танки. Сначала самоходки «Акация» и минометы «Сани» произвели массированный артиллеристский удар, который оглушил и дезориентировал «противника». Затем был применен один из самых эффектных приемов -  «танковая карусель», которая имитировала массивный удар с правого фланга. И когда условный противник начал разворачиваться в сторону предполагаемого направления атаки, в дело вступили мотострелки. В результате военная хитрость победила численное преимущество.

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