Действовать незаметно: в Калининградской области стартовал сбор разведчиков Балтфлота

На полигонах в Калининградской области начался лагерный сбор с военнослужащими подразделений войсковой разведки армейского корпуса Балтийского флота. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту.

«В рамках лагерного сбора разведчики выполнят учебные задачи в условиях ведения наступательных и оборонительных боевых действий, в ходе которых будут совершенствовать навыки применения оружия и специальных технических средств разведки», - говорится в сообщении.

Тренировки пройдут как в темное, так и в светлое время суток. Сборы продлятся месяц и завершатся проведением тактико-специальных учений и контрольных занятий. Также будут проведены конкурсы на лучшего разведчика, стрелка, механика-водителя и разведывательное подразделение.

В мероприятиях боевой подготовки задействовано около одной тысячи военнослужащих и порядка 50 единиц специальной и военной техники.