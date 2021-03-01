Лежать на снегу и не замерзнуть: как работает новейшая военная экипировка с обогревом

Подрыв мины у заднего колеса, и передовая машина колонны остановлена. По данным разведки, в ней оружие и боеприпасы для группы боевиков, которую берут в кольцо. Нельзя позволить террористам прорваться к своим.

Ответный огонь из грузовика не ведут. Противник растерян, видимо, понес потери. Не давая ему опомниться, операцию завершает группа захвата.

Засада на лесной дороге - задача, которую самарские спецназовцы в учебных целях выполняют по нескольку раз в месяц. Но сегодня ожидание колонны условного противника затягивается от стандартных 15 минут до полутора часов.

Бойцы тестируют новую автономную систему электрообогрева. Проще говоря, комплект зимнего нательного белья. Второй слой полевого обмундирования - брюки, толстовка, и носки, по всей площади которых вшиты эластичные датчики тепла. Они, в свою очередь, подключены к аккумуляторной батареи, которая крепится на спине бойца.

Пультом управления можно регулировать температуру от минимальной +32 до максимальной +36. Каждый предмет одежды работает автономно.

«Да, в принципе, неплохо. Лежу на 30 процентах. Вот только ноги стали подмерзать, сейчас добавлю», - поделился ощущениями боец спецназа по имени Артем.

Костюм на максимальной мощности может работать без замены батареи более двух часов. После включения нагревается до температуры тела менее чем за 3 минуты. Благодаря специальной отражающей ткани комплект маскирует от тепловизионных приборов.

Особый интерес к разработке проявили снайперы. Протестировать систему им удалось при экстремально низких температурах. В Поволжье, в конце января, столбик термометра опускался до -35.

«Начались сильные морозы. Костюм работал на все 100 процентов, без сбоев. Если костюм одет по размерам, он не мешает и не отвлекает», - рассказал снайпер-разведчик Игорь Тушин.

Кроме опытно-войсковых испытаний, автономную систему обогрева в ближайшее время протестируют Арктике. Разработчики опробуют ее на земле Франца-Иосифа.