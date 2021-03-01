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Лежать на снегу и не замерзнуть: как работает новейшая военная экипировка с обогревом

Анатолий Бородкин
Тимур Шерзад
16:36 01.03.2021
Пультом управления можно регулировать температуру от минимальной +32 до максимальной +36. Каждый предмет одежды работает автономно. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Подрыв мины у заднего колеса, и передовая машина колонны остановлена. По данным разведки, в ней оружие и боеприпасы для группы боевиков, которую берут в кольцо. Нельзя позволить террористам прорваться к своим. 

Ответный огонь из грузовика не ведут. Противник растерян, видимо, понес потери. Не давая ему опомниться, операцию завершает группа захвата. 

Засада на лесной дороге - задача, которую самарские спецназовцы в учебных целях выполняют по нескольку раз в месяц. Но сегодня ожидание колонны условного противника затягивается от стандартных 15 минут до полутора часов. 

Бойцы тестируют новую автономную систему электрообогрева. Проще говоря, комплект зимнего нательного белья. Второй слой полевого обмундирования - брюки, толстовка, и носки, по всей площади которых вшиты эластичные датчики тепла. Они, в свою очередь, подключены к аккумуляторной батареи, которая крепится на спине бойца. 

Пультом управления можно регулировать температуру от минимальной +32 до максимальной +36. Каждый предмет одежды работает автономно. 

«Да, в принципе, неплохо. Лежу на 30 процентах. Вот только ноги стали подмерзать, сейчас добавлю», - поделился ощущениями боец спецназа по имени Артем.  

Костюм на максимальной мощности может работать без замены батареи более двух часов. После включения нагревается до температуры тела менее чем за 3 минуты. Благодаря специальной отражающей ткани комплект маскирует от тепловизионных приборов. 

Особый интерес к разработке проявили снайперы. Протестировать систему им удалось при экстремально низких температурах. В Поволжье, в конце января, столбик термометра опускался до -35.

«Начались сильные морозы. Костюм работал на все 100 процентов, без сбоев. Если костюм одет по размерам, он не мешает и не отвлекает», - рассказал снайпер-разведчик Игорь Тушин. 

Кроме опытно-войсковых испытаний, автономную систему обогрева в ближайшее время протестируют Арктике. Разработчики опробуют ее на земле Франца-Иосифа. 

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