Бесшумная и многофункциональная: в чем особенность новейшей посуды для ВС РФ

Солдатские металлические котелки уходят в прошлое. На смену им придет посуда, которая легче, занимает меньше места и при этом самое главное - не издает никакого звука. Это очень важно, особенно во время разведки или боевых действий, чтобы не выдавать свое местоположение.

Бронеавтомобиль «Тигр» попадает в «засаду». Группа разведчиков отрабатывает задачу по отражению внезапного нападения. Каждый из них - участник эксперимента. В псковских лесах проходят испытания новейшего комплекта посуды индивидуального пользования.

«Комплект состоит из универсального прибора для специй, ложки, вилки и ножа, совмещенных три в одном, емкость с изменяющимся объемом для третьего блюда», - рассказал военнослужащий по имени Сергей.

А еще есть фляжка - все из особой и прочной пластмассы. В отличие от «действующего» полностью алюминиевого комплекта. В новом металлическим оставили только мини-котелок - для разогрева пищи. Самое заметное преимущество нового комплекта в том, что он абсолютно бесшумный, поскольку пластиковый. При этом старая посуда, алюминиевая, гремит, что в условиях боя недопустимо.

Государственные испытания нового комплекта проводятся и в лабораторных условиях НИИ военно-системных исследований. Посуду здесь проверяют по десяткам параметров. Сжимают, нагревают и даже нюхают - чтобы убедиться, что пластик не выделяет вредных веществ.

«По результатам испытаний предварительно можно сказать, что этот комплект более компактный, легкий и практичнее в эксплуатации», - констатировал старший научный сотрудник НИИ ВСИ МТО ВС РФ Игорь Востряков.

На обед - борщ, макароны с тушенкой и чай. Новая посуда рассчитана на эксплуатацию в самых экстремальных условиях - и в мороз, и в жару, да и руки не обожжешь горячим. Осталось только принять на вооружение.