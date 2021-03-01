Из Т-72Б3 на семь километров: подмосковные танкисты отработали стрельбы «за горизонт»

На подмосковном полигоне Алабино прошли учения танкистов. Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, военнослужащие выполнили стрельбы из пушки Т-72Б3 штатными выстрелами по появляющимся и движущимся целям.

Танкисты вели огонь на расстоянии до семи тысяч метров. Стрельбы выполнялись с закрытой огневой позиции по ненаблюдаемой цели, подчеркнули в пресс-службе.

В ходе тренировки военнослужащие уничтожили цели, имитирующие танк, атакующую группу пехоты, безоткатное орудие на автомобиле и ручной противотанковый гранатомет. Перед выходом на полигон танкисты изучили теоретический материал в классах и отработали действия на тренажерах.

Т-72 разработан и производился «Уралвагонзаводом» в Нижнем Тагиле. Стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

На танк могут устанавливаться прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.