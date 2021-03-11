Карякин провел сеанс одновременной игры с военными в Национальном центре управления обороной

Все свое стратегическое мастерство российским военнослужащим в среду, 10 марта, надо было показать на шахматной доске. Соперник был всего один, но он входит в число самых титулованных гроссмейстеров современности. Речь идет о Сергее Карякине, который провел сеанс одновременной игры в Национальном центре управления обороной.

Карякин попал в Книгу рекордов Гиннеса будучи 12-летним ребенком - как самый молодой гроссмейстер в истории шахматного спорта. С тех пор на его пути были многочисленные победы и, как итог, заслуженное звание чемпиона мира.

Уйти в засаду или выбрать выжидательный ход - терминология военная и шахматная очень похожи. Майор Дарьял Кабиров - чемпион по шахматам Национального центра обороны. В перерыве между ходами он поделился секретами борьбы против Карякина.

«Никаких лишних ходов нет, все со смыслом и зачастую бывает, что каждый удар предусматривает 2-3 варианта», - объяснил Кабиров.

Шахматные фигуры, использованные во время соревнования, в каком-то смысле уникальны. Одни - ручная работа офицера. Другие - подарок руководства Сирийской Арабской республики. Причем наборы друг от друга отличаются.

За одним столиком фигуры выполнены в восточном стиле: конь оседлан всадником, а королева в красивом наряде и с косой. А за соседним столиком стиль римский: офицер с типичным древнеримским шлемом скорее похож на центуриона.

Как заметил гроссмейстер, отличия есть и в самой игре.

«Игроки строили все время стратегические планы интересные, я давно заметил, что военные играют по особенному в шахматы. Здесь каждый ход преследует цель и было очень интересно», - поделился впечатлениями Сергей Карякин.

Развязка в партиях была неожиданная: автограф на память от соперника на шахматной доске. Гамбиту все же суждено было быть: финальный ход в турнире остался за крупной пешкой, которую Министерство обороны РФ подарило Сергею Карякину.