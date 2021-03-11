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Одним выстрелом: кадры учений снайперов ВВО в горной местности в Хабаровском крае

Ян Брацкий
04:08 11.03.2021
Бойцы спустились по горному склону, провели дополнительную разведку местности и уничтожили условного противника.
Одним выстрелом: кадры учений снайперов ВВО в горной местности в Хабаровском крае
© Фото: Минобороны России
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Специальная подготовка по выживанию и ведению боя в горной местности с курсантами школы снайперов Восточного военного округа (ВВО) прошла на общевойсковом полигоне в Хабаровском крае. В ходе учений группы молодых снайперов выдвинулись в указанный район, где по предварительным данным, был развернут полевой лагерь условного противника.

Военнослужащие провели попутную разведку местности со смотровых «точек» на деревьях. При обнаружении места дислокации условного противника, снайперы спустились по горному склону, используя специальное альпинистское снаряжение, бесшумно обезвредили часовых «противника», обеспечив основной снайперской группе беспрепятственные подходы к лагерю, и последующую ликвидацию «террористов».

Особое внимание было уделено слаженности действий военнослужащих, правильному выбору огневых позиций на труднодоступных скалистых вершинах и перевалах, осуществлению маскировки с учетом рельефа и особенностей климатических условий, а также подготовке ложных позиций для введения в заблуждение условного противника.

Кроме того, курсантами были отработаны вопросы грамотного ведения разведки и определения дальности до целей и точного поражения мишеней, имитирующих живую силу «неприятеля» на дальних дистанциях.

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