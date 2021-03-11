Уничтожение «террористов»: в Приморье прошли учения мотострелков ВВО

На полигоне Сергеевский в Приморском крае прошли тактические учения с боевой стрельбой подразделений мотострелкового полка общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО).

В ходе выполнения поставленных задач мотострелкам предстояло провести разведывательно-поисковые мероприятия по обнаружению «незаконных вооруженных формирований».

После обнаружения «террористической группы» район нахождения условного бандформирования был блокирован подразделениями полка. «Террористам» было предложено сложить оружие и сдаться, однако они оказали ожесточенное сопротивление.

Командованием соединения было принято решение на перегруппировку сил и средств и уничтожение «бандформирования».

Всего в учениях было задействовано порядка 300 военнослужащих, около 70 единиц вооружения и военной техники.

Накануне подразделение совершило марш из пункта постоянной дислокации к местам проведения практических действий.

В ходе перемещения военнослужащие отработали вопросы всестороннего обеспечения в условиях противодействия диверсионно-разведывательных групп условного противника, действия по отражению ударов авиации, преодоление условно зараженных отравляющими веществами участков местности.