Главная база Балтийского флота отметила 65-летие

Командующий Балтийской военно-морской базы контр-адмирал Александр Пешков поздравил личный состав базы с 65-летием объединения.

За 2020 год Балтийская военно-морская база стала одним из лучших объединений флота. Несмотря на пандемию и сопутствующие трудности, корабли и части базы выполнили план боевой подготовки на все сто процентов.

В него входило четыре сотни боевых упражнений - от ракетных до артиллерийских и торпедных стрельб, постановки морских мин и упражнения по их преодолению, а также глубинные бомбометания. Корабли сдали более полусотни курсовых задач, а общая наплаванность экипажей превысила показатели предыдущих лет, достигнув показателя в 1 101 суток.

Кроме этого, корабли базы совершили четыре похода в составе поисково-ударных и ударных групп.

Впрочем, это далеко не пик - соединениям и частям базы предстоит еще более насыщенная боевая учеба. Все для того, чтобы военно-морские интересы России в зоне ответственности Балтфлота были обеспечены еще более качественно.