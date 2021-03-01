Массированные десанты: в двух регионах РФ стартовали учения ВДВ

Сразу в двух российских регионах - Краснодарском крае и Ивановской области - стартовали учения ВДВ, сообщает Минобороны РФ. В тренировках десантников задействованы более 1 200 человек и 150 единиц техники.

В ходе маневров на Кубани военнослужащие уничтожат условных террористов и объекты «противника». В учениях примут участие подразделения полка на боевых машинах БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка». Всего задействуют более 500 военнослужащих, около 50 единиц техники, четыре транспортно-боевых вертолета Ми-8АМТШ «Терминатор», два ударных вертолета Ка-52 «Аллигатор» и два самолета-штурмовика Су-25.

Одновременно в Ивановской области стартовали тактические учения, в которых задействованы более 700 человек личного состава, около 100 единиц боевой и специальной техники и семь самолетов Ил-76МД. Десантники отработают захват и уничтожение пункта управления и лагеря подготовки НВФ.

В дальнейшем военнослужащие парашютно-десантных и артиллерийских подразделений совершат марш на штатной технике на полигон Песочное в Ярославской области и выполнят стрельбы из вооружения боевых машин БМД-2К-АУ и стрелкового оружия. Для ведения воздушной разведки противника и корректировки огня артиллерии будет задействовано подразделение беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

БМД-4М - боевая машина десанта, является модернизированной версией БМД-4. Ее основная особенность - оригинальный силовой блок и ходовая часть заменены на серийные, применяемые на БМП-3, что позволяет сократить затраты на обслуживание и эксплуатацию в войсках.

Экипаж БМД-4М - три человека. В качестве десанта БМД-4М перевозит до шести человек. Удобство стрельбы обеспечивается лазерным дальномером, приборами ночного видения, тепловизором и средством сопровождения цели.

Вооружение БМД-4М: 100-мм пушка 2А70; 30-мм автоматическая пушка 2А72; спаренный ПКМТ калибра 7,62; курсовой РПКС-74 калибра 5,45; ПТУР «Аркан», способный уничтожить практически любую мишень. В арсенал входит шесть дымовых шашек «Туча», способных обеспечить машине безопасный отход. Двигатель мощностью 500 л. с. позволяет развивать скорость до 65 км/ч.

БТР-МДМ «Ракушка-М» - многоцелевой десантный модернизированный бронетранспортер. Предназначен для повышения мобильности сил десанта и их быстрой переброски в нужный район. Бронетранспортер способен плавать и ездить по пересеченной местности. На шоссе машина разгоняется до 70 км/ч и способна без дозаправки перевезти 13 десантников на расстояние до 500 км. Кроме того, «Ракушка» отлично подходит для доставки боеприпасов, запчастей для боевой техники и горюче-смазочных материалов.