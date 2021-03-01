Атака в Заполярье: мотострелки Северного флота овладели лагерем «противника» в Мурманской области
До подхода основных сил бойцы уничтожили патрули и захватили «языка».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Захват и уничтожение базы условного противника отработали мотострелки Северного флота. Поиском лагеря противника занималась разведгруппа.
До подхода основных сил бойцы уничтожили патрули и захватили «языка». После получения данных о «вражеских» позициях подразделение развернулось в боевые порядки и пошло в атаку.
В маневрах задействовали более 30 единиц боевой техники.