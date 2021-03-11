Винтовки СВД и комплексы разведки «Стрелец»: под Самарой прошли учения снайперов ЦВО

Снайперы Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили артиллерийских корректировщиков «противника» на учениях в Самарской области. Мероприятие проходило в рамках подготовки к конкурсу АрМИ «Снайперский рубеж».

По замыслу, снайперские пары совершили длительные переходы на десятки километров, скрытно обходя сторожевые заставы с целью поиска и ликвидации условного противника. Стрельба по наиболее важным целям велась из снайперских винтовок СВД на дальности до одной тысячи метров. При отходе в место эвакуации снайперские пары отработали действия при внезапной встрече с патрулями неприятеля. Корректировка огня проводилась с помощью комплексов разведки управления и связи (КРУС) «Стрелец» и переносных лазерных приборов разведки ЛПР.

В учениях, которые прошли на Рощинском полигоне, приняли участие более 50 военнослужащих мотострелкового соединения.