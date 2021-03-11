Российские летчики в Таджикистане выполнили около 100 учебно-боевых задач с начала 2021 года

Российские летчики 201-й военной базы в Таджикистане выполнили около 100 учебно-боевых задач, участвуя в тактических и тактико-специальных учениях на горных полигонах Ляур и Самбули с начала 2021 года.

Обеспечивая огневую поддержку мотострелковым и танковым подразделениям с воздуха, экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8МТВ5-1 отработали задачи по боевому применению, включая бомбометание по заданным квадратам местности, пуски управляемых и неуправляемых ракет. Также летчики осуществляли переброску разведывательных групп в районы проведения учений и доставку военных грузов в труднопроходимые участки местности.

Во время выполнения полетных заданий вертолетчики совершали различные по сложности маневры, действуя на предельно малых высотах с целью ухода от ударов ПВО условного неприятеля. Наведение авиации на цели и корректировку огня летчиков осуществляли авиационные наводчики, действующие в составе разведывательно-ударных комплексов.

Всего в ходе отрабатываемых задач было израсходовано более 2,5 тысяч боеприпасов различного типа.