Надежный щит: российские саперы в Сирии получили новейшие противоосколочные костюмы

На вооружение российской группировки войск в Сирии поступил новый противоосколочный костюм ОВР-2-02. Он на 18 килограммов легче своего предшественника, но обеспечивает надежную защиту сапера. В состав комплекта входит высокотехнологичная саперная лопатка, которая может использоваться как топор, стандартная кошка, новый современный нож сапера - НС-2 с обжимом и капсюльной втулкой, а также изготовленный из стекловолокна противозамыкательный щуп.

В Сирии закончилась зима. Днем температура уже переваливает за 25 градусов, а еще через месяц будет стабильно жарко, а летом и вовсе солнце раскаляет воздух до +50 градусов. Поэтому жидкостная система охлаждения в новом костюме просто незаменима.

Если обмундирование у саперов меняется, то неизменным остается помощь в из опасном труде четвероногих коллег. Собаки перед отправкой в Сирию проходят специальные полугодовые курсы.

«Именно эта собака впервые едет, но для нее это большой опыт, по причине того, что мы занимались с имитаторами взрывчатых веществ, а тут реальные действия», - рассказал военнослужащий по имени Руслан.

С виду незамысловатый прибор может в течение нескольких минут разрушить планы боевиков пробраться к нашим позициям из-под земли. Георадар издает сигнал на 50 метров вглубь земли и даже сквозь 12-метровый слой бетона «ОКО-3» может обнаружить подземный тоннель. А прокладывать тоннели боевики, за годы войны, научились не хуже московских метростроевцев. При использовании спецтехники, они могут прорывать до 100 метров в длину на глубине в среднем около 15 метров.

«Ключевое предназначение - ведение туннельной войны. Всевозможные бандформирования используют горнопроходческую и метростроевскую технику для изготовления и оборудования подкопов под наши опорные базы, под наши места размещения войск, для совершения диверсионно-террористических актов», - объясняет заместитель начальника инженерных войск группировки ВС РФ в Сирии Павел Реуцкий.

Боевики уже не способны вести крупномасштабные боевые операции, как раньше. У них просто не осталось ни сил, ни средств. Поэтому, в основном, они занимаются диверсиями, так что у саперов работы меньше не становится и новейшая техника всегда будет кстати.