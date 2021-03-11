Тактика скоростной стрельбы: минометчики ЗВО провели учения в Ленобласти

Военнослужащие минометных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, в рамках специальных учений отработали тактику ведения скоростной стрельбы по бронеобъектам условного противника из 120-мм возимых минометов 2Б11 «Сани».

Огнем полупрямой наводкой минометчики уничтожили цели, имитирующие бронетехнику, живую силу и позиции условного противника на расстоянии от 700 до 1,5 тысяч метров за короткий промежуток времени. Кроме этого, в ходе учений военнослужащие совершенствовали навыки в развертывании минометов из походного положения в боевое, смене огневых позиций и ряде других учебно-боевых задач.

Современная модификация миномета 2Б11 имеет возможность стрельбы практически всеми типами артиллерийских мин калибра 120-мм, в том числе управляемыми артиллерийскими минами КМ-8 «Грань», обладает высокой подвижностью и огневой мощью.