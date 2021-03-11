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Евкуров проверил отработку первых совместных действий экипажей БМПТ «Терминатор» и Т-72Б3М

Виктория Ивашечкина
19:27 11.03.2021
БМПТ поступили на опытную эксплуатацию в декабре 2020 года.
Евкуров проверил отработку первых совместных действий экипажей БМПТ «Терминатор» и Т-72Б3М
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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На полигоне под Челябинском экипажи боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» и танков Т-72Б3М впервые отработали совместное применение.

Отмечается, что розыгрыш практического эпизода состоялся в рамках эксперимента по освоению новейших машин в боевых порядках подразделений гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО). БМПТ поступили на опытную эксплуатацию в декабре 2020 года.

Экипажи впервые выполнили задачи по поддержке и прикрытию танковых экипажей в наступлении, действуя в едином боевом порядке. Также сообщается, что стрельба выполнялась из всего комплекса вооружения БМПТ, который включал в себя две 30-мм автоматические пушки 2А42, 7,62-мм танковый пулемет Калашникова, автоматические гранатометы АГ-17Д и пусковые установки ПТУР «Корнет».

Ход розыгрыша практических действий проверил заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

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