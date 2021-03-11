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Огонь из АК и СВД: как ивановские десантники борются за право участвовать в АрМИ

Андрей Аркадьев
18:31 11.03.2021
Победители этапа представят соединение на отборочных этапах ВДВ конкурсов «Тактический стрелок» и «Снайперский рубеж».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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В Ивановском соединении ВДВ, на полигоне Песочное в Ярославской области завершились отборочные этапы конкурсов «Тактический стрелок» и «Снайперский рубеж». Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В рамках конкурса «Тактический стрелок» десантники показывают навыки ведения одиночного огня с различных положений. Бойцы стреляют, пока не закончатся боеприпасы. Дается не более 45 секунд, выделяется 30 патронов для автомата АК-74М.

В отборочном этапе соревновалось три команды по семь человек от двух парашютно-десантных полков Ивановского и Костромского гарнизона и разведывательного подразделения соединения.

Также в Ивановском соединении соревновались снайперы. Лучшая снайперская пара представит соединение на отборочном этапе ВДВ конкурса «Снайперский рубеж». Военнослужащие стреляли из винтовок СВД и СВД-С на расстоянии от 500 до 1300 метров. Днем применялись прицелы ПСО-1, а ночью - телевизионные прицелы 1ПН-140.

Огонь велся по мишеням диаметром до двух сантиметров. Отрабатывались навыки «снайперской дуэли». Также снайперы учились поражать беспилотники.

Участники конкурса проходили километровую дистанцию через разрушенные стены, рукоход, ров, заграждения из колючей проволоки, переносили ящики с боеприпасами. Завершающим этапом стал трехкилометровый марш-бросок. В конечной точке маршрута снайперы должны были поразить мишени на предельно дальних дистанциях.

Автомат Калашникова АК-74 - автомат под патрон 5,45х39 мм. Разработан в 1970 году Михаилом Калашниковым, принят на вооружение в 1974 году. Разработан специально под малоимпульсный патрон производства ЦНИИточмаш. На сегодняшний день является основным автоматом армии России.

Вес снаряженного автомата составляет 3,6 килограмма, длина ствола с ДТК – 485 мм. Максимальная эффективная дальность стрельбы - 650 метров. Темп стрельбы примерно 600 выстрелов в минуту.

АК-74 стал первым советским  автоматом, разработанным под малоимпульсный патрон 5,45Х39. Показатель кучности точности стрельбы стал лучше по сравнению с АК. Сам автомат получился легче своего предшественника, в том числе за счет уменьшения калибра.

7,62-мм снайперская винтовка Драгунова (СВД), разработана в 1958-1963 годах группой конструкторов под руководством Евгения Драгунова. Винтовка является самозарядным оружием. Автоматика винтовки основана на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола к газовому поршню.

По сути СВД не является «традиционной» снайперской винтовкой, ее основное назначение – увеличить дальность эффективного огня мотострелкового отделения до 600 м, обеспечить необходимую стрелковую поддержку (подавить огневую точку и т.п.). В отличие от абсолютного большинства снайперских винтовок мира, СВД комплектуется штык-ножом.

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