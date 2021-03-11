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Чеканя шаг: как Преображенский полк готовится к Параду Победы

Валентин Гвоздев
Тимур Шерзад
18:47 11.03.2021
Темп движения – сто двадцать шагов в минуту, выдержать его с флагом, непростая задача, ведь если реальное знамя Победы весит не более килограмма, то учебное, с которым и проходят тренировки, целых шестнадцать.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Раскатистому эху синхронных шагов на плацу Лефортовских казарм, вторит эхо такого же синхронного звона карабинов. Это военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка начали подготовку к параду на Красной площади.

По сути, здесь тренировки и не прекращались, однако, с сегодняшнего дня, отдельным элементам строевой подготовки уделяют особое внимание. Например, слаженности знаменных групп.

Знаменная группа – лицо парада. Именно она первой выйдет на кремлевскую брусчатку. Каждое движение будет как на ладони у миллионов зрителей, поэтому эти 384 шага по Красной площади должны пройти идеально.

Вынос знамени Победы – один из самых торжественных и волнительных эпизодов парада на Красной площади. Большая честь и не меньшая ответственность. В этом году почетное право заслужил Дмитрий Монастырев. Для него это уже третий парад, и второй в роли знаменосца.

«Когда стоишь на исходной, на Красной площади, когда еще парад не начался, и последние секунды, когда открывается парад, берет немного волнение, но после начала движения, уже ни о чем не думаешь, просто идешь…», - поделился знаменосец Монастырев.

Просто, это как сказать. Темп движения – сто двадцать шагов в минуту, выдержать его с флагом, непростая задача, ведь если реальное знамя Победы весит не более килограмма, то учебное, с которым и проходят тренировки, целых шестнадцать. Здесь требуется большая выносливость, отбор в знамённую группу начинается задолго до начала тренировок.

«Военнослужащий, который выносит знамя, он должен быть физически развит хорошо, морально-психологически устойчив. В первую очередь вот это мы смотрим, чтобы человек был в себе уверен», - отметил начштаба батальона Почетного караула Алексей Рукленко.

Так тянут носок разве что в балетной школе. Тренировки – по 5-6 часов в день, плюс час физической подготовки. Все солдаты полка должны садиться на шпагат, применять тренажеры для осанки и специальные гири для отработки четкости движений.

Пока подготовка проходит на плацу полка, но уже в апреле военнослужащие приступят к тренировкам на площадке полигона Алабино, в точности повторяющей размеры Красной площади.

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