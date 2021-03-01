Технополис «ЭРА» отмечает трехлетие со дня своего создания

Военный инновационный технополис «Эра» сегодня, 1 марта отмечает три года со дня основания. Он расположен на берегу Черного моря, в Анапе. На сегодняшний день «Эра» включает в себя восемь научных рот и 16 направлений.

Лучшие ученые со всей страны трудятся в стенах технополиса в интересах Минобороны, ведут исследования в области робототехники, информационной безопасности, нанотехнологий, а также аппаратов жизнеобеспечения.

В исследованиях под руководством наставников также участвуют операторы научных рот – военнослужащие, проходящие службу по призыву. В научные роты берут молодых людей с научными достижениями и патентами в сферах, которые интересуют Минобороны. Чтобы туда попасть, необходимо пройти строжайший отбор.

Только в прошлом году операторы научных рот подготовили более 1000 статей, получили шесть патентов на изобретения, 53 свидетельства о государственной регистрации на программный продукт и 92 удостоверения на рацпредложения, они приняли участие в 23 научно-исследовательских работах в интересах ВС РФ, четырех научно-исследовательских работах в рамках гособоронзаказа и осуществили 12 инициативных разработок.