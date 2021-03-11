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Защита от COVID-19: в Нижнем Новгороде началась вакцинация участников парада Победы

Андрей Аркадьев
17:27 11.03.2021
Всего в рамках подготовки к параду будут вакцинированы более 800 военнослужащих.
Защита от COVID-19: в Нижнем Новгороде началась вакцинация участников парада Победы
© Фото: Минобороны России
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В Нижнем Новгороде участники военного парада в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 9 Мая, приступили к вакцинации от COVID-19.

Военнослужащие получили отечественный препарат «Спутник V». Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, прививку поставили более ста человек. Всего в рамках подготовки к параду будут вакцинированы более 800 военнослужащих.

Препарат ставится исключительно по желанию, с согласия вакцинируемых. Перед началом процедуры медики рассказывают военнослужащим о воздействии «Спутник V».

Ранее сообщалось, что участники парада Победы в Воронеже прошли вакцинацию первым компонентом препарата «Спутник V». Вакцина двухкомпонентная, второй вводится через три недели после первого.

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