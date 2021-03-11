Защита от COVID-19: в Нижнем Новгороде началась вакцинация участников парада Победы

В Нижнем Новгороде участники военного парада в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 9 Мая, приступили к вакцинации от COVID-19.

Военнослужащие получили отечественный препарат «Спутник V». Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, прививку поставили более ста человек. Всего в рамках подготовки к параду будут вакцинированы более 800 военнослужащих.

Препарат ставится исключительно по желанию, с согласия вакцинируемых. Перед началом процедуры медики рассказывают военнослужащим о воздействии «Спутник V».

Ранее сообщалось, что участники парада Победы в Воронеже прошли вакцинацию первым компонентом препарата «Спутник V». Вакцина двухкомпонентная, второй вводится через три недели после первого.