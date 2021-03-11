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Под покровом ночи: экипажи танков Т-72Б3 разгромили противника под Нижним Новгородом

Андрей Аркадьев
15:38 11.03.2021
В учениях задействовано более 200 военнослужащих и около 60 единиц вооружения, военной и специальной техники.
Под покровом ночи: экипажи танков Т-72Б3 разгромили противника под Нижним Новгородом
© Фото: Минобороны России
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На полигоне Мулино Нижегородской области прошли учения танкистов, в ходе которых экипажи Т-72Б3 выполнили ночные стрельбы, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Стрельба велась из 125-мм гладкоствольных орудий, спаренных пулеметов Калашникова танковых (ПКТ) и башенных пулеметов «Корд». Наводчики-операторы применили ночные бинокулярные приборы наблюдения ТВН-5.

В учениях было задействовано более 200 военнослужащих и около 60 единиц вооружения и техники.

Т-72 разработан и производился «Уралвагонзаводом» в Нижнем Тагиле. Стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

На танк могут устанавливаться прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

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