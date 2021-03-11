«Глубина-2021»: в Севастополе завершился Всеармейский этап конкурса военных водолазов
Судьи конкурса определили лучших в выполнении различных водолазных соревнований.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Севастополе подвели итоги всеармейского конкурса военных водолазов «Глубина-2021». Участие в нем принимали свыше десяти команд.
Флотские специалисты состязались в подводной сварке, перетягивании каната под водой, а также в оказании первой медицинской помощи. По итогам конкурса, победителем в общекомандном зачете стали представители Каспийской флотилии.
Международный этап конкурса «Глубина-2021» пройдет на иранском острове Киш с 22 августа по 4 сентября.