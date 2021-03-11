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Ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над Японским морем и Тихим океаном

Андрей Аркадьев
11:49 11.03.2021
На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-15 ВВС Японии.
Ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над Японским морем и Тихим океаном
© Фото: Минобороны России
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Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет над Японским морем и северо-западной частью Тихого океана, сообщили в Министерстве обороны.

«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил России. Продолжительность полета составила более девяти часов», - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Все полеты российских военных самолетов выполняются согласно международным нормам, подчеркнули в ведомстве.

Ту-95 создан на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36. Самолет создавался с турбовинтовыми двигателями, потому что на тот момент только они позволяли достигнуть дальности полета в 12 тысяч километров.

Именно такая дальность была необходима для того, чтобы в случае войны «доставить» заряды до США. Два соосных винта с противоположным вращением были нужны, потому что в случае использования одного винта его диаметр составил бы семь метров. Всего было произведено более 500 самолетов различных модификаций.

В 1951 году комиссия ВВС утвердила разработанный проект, а уже 12 ноября 1952 года прототип Т-95 совершил первый полет. Серийный выпуск машины был начат в 1955 году. На базе Ту-95 созданы летающие лаборатории различного назначения, пассажирский межконтинентальный лайнер Ту-114 и его проектный транспортный вариант. 

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