Внезапная атака: Су-25 разнесли ПВО «противника» и тут же растворились в ночном небе

Пилоты штурмовиков Су-25СМ3 нанесли удар по условному противнику на полигонах Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Удары пришлись на объекты противовоздушной обороны. Штурмовики действовали как звеном, так и целой эскадрильей. Учения прошли в ночных условиях - преодолеть их особенности помогли прицельно-навигационный комплекс «СОЛТ-25», использующий возможности лазеров и тепловидения.

Чтобы не подставиться под ПВО, штурмовики заходили на атаку на предельно малых высотах, параллельно выполняя противозенитные маневры. Сами удары наносились как управляемыми, так и неуправляемыми авиаракетами.

Кроме того, летчики отработали парные взлет и посадку, а также элементы группового и сложного пилотажа - от бочек и виражей до пикированных горок с большими углами наклона.

Всего же за зимний период обучения Су-25СМ3 совершили более 2 500 вылетов, в ходе которых пилоты проводили стрельбы или бомбометания.