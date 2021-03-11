Счет на секунды: как военные медики ЮВО учатся спасать раненых бойцов

Специалисты медицинской службы 58-й общевойсковой армии ЮВО готовятся к окружному этапу конкурса «Военно-медицинская эстафета», который пройдет в конце марта на полигоне Шалхи в Северной Осетии, сообщает пресс-служба округа.

На тренировках военные медики стреляют из автомата Калашникова и пистолета Макарова, оттачивают мастерство управления бронированными автомобилями «Линза» и «Тигр», эвакуируют раненых с поля боя и оказывают им медицинскую помощь.

Отрабатываются ситуации, когда нужно дойти до пострадавших через рвы, бревна, воронки от снарядов и завалы, затем извлечь их из поврежденного бронетранспортера и оказать помощь. Затем медикам необходимо на себе эвакуировать обездвиженных бойцов к водоему, где при помощи альпинистского снаряжения раненых будут переправлять через искусственную преграду к санитарному транспорту.

Бронеавтомобиль «Линза» был впервые продемонстрирован на форуме «Армия-2018». Машина создана на шасси «Тайфун 4х4», но в отличие от оригинальной версии у этого броневика двухместная кабина и санитарный отсек, позволяющий эвакуировать раненных с поля боя.

Представляет собой бронеавтомобиль повышенной защищенности. Его корпус выдерживает подрыв взрывного устройства мощностью до восьми килограммов в тротиловом эквиваленте под любым колесом. Колеса также бронированные, автомобиль с поврежденным колесом может проехать еще до 50 километров по пересеченной местности.