Российские миротворцы доставили 130 тонн гуманитарного груза в Кельбаджарский район Карабаха

Российский миротворческий контингент продолжает обеспечивать транзит грузов между территориями, перешедшими под контроль Азербайджана в ноябре 2020 года. Для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения социальных объектов и жилых домов, шестая российская колонна Центра гуманитарного реагирования, состоящая из 20 военных автомобилей КамАЗ и машин сопровождения, доставила более 130 тонн груза в Кельбаджарский район.

«Сегодня колонна российского миротворческого контингента в очередной раз совершила марш с грузом. Всего задействовано 20 единиц техники для перевозки строительных материалов и другого имущества, необходимого для восстановления инфраструктуры районов, пострадавших от боевых действий. Эта колонна перевезет элементы и специальное оборудование для восстановления энергосетей населенных пунктов», - заявил представитель Центра гуманитарного реагирования Виталий Глебов.

Российский миротворческий контингент и в дальнейшем продолжит гуманитарную деятельность для скорейшего восстановления гражданской инфраструктуры пострадавших районов, добавил он.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в регионе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Его основу составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.