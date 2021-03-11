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Участники парада Победы в Воронеже прошли вакцинацию первым компонентом препарата «Спутник V»

Роман Захаров
00:43 11.03.2021
Вакцинация проходила после медицинского обследования, в ходе которого военнослужащих осмотрели на наличие антител и противопоказаний к препарату.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Участники парада в честь 76-летия Победы в городе воинской славы Воронеже прошли добровольную вакцинацию первым компонентом препарата против коронавирусной инфекции «Спутник V».

Вакцинация проходила после медицинского обследования, в ходе которого военнослужащих осмотрели на наличие антител и противопоказаний к вакцине «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). После введения препарата участники Парада не менее получаса находились под контролем медицинских специалистов. 

Второй этап вакцинации пройдет ровно через 21 день. После введения второго компонента военнослужащие приступят к парадным тренировкам на специально обработанных площадках.

Свыше 94 тысяч доз российской вакцины «Гам-КОВИД-Вак» получили войска Западного военного округа (ЗВО) для прививания военнослужащих на территориях военно-медицинских учреждений, воинских частей и соединений.

«Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») - первый в мире препарат против COVID-19, зарегистрированный в России в августе прошлого года. Вакцина была создана НИИ имени Гамалеи при содействии Министерства обороны РФ.  

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